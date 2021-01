Among Us was het meest gedownloade mobiele spel van 2020. Hoewel dat niet wordt vertaald in omzet, lijken games wel een pak meer binnen te brengen dan streamingapps.

De meest gedownloade apps van 2020 waren TikTok (850 miljoen), WhatsApp (600 miljoen), Facebook (540 miljoen), Instagram (503 miljoen) en Zoom (477 miljoen). Dat zegt databedrijf Apptopia dat de cijfers voor iOS en Google Play verzamelde. De resultaten houden wel geen rekening met de Chinese markt.

Het bedrijf maakt een lijst voor verschillende categorieën, zo leren we dat Among Us!, het spel waar je als team een moordenaar/bedrieger moet ontmaskeren, afgelopen jaar met 264 miljoen downloads het populairste spel op mobiele toestellen was. Op nummer twee staat Subway Surfers (227 miljoen), gevolgd door Garena Free Fire (218 miljoen), PUBG (175 miljoen) en Gardenscapes (171 miljoen).

© Apptopia

In de categorie 'entertainment' is Netflix (223 miljoen downloads) de grote winnaar, gevolgd door YouTube (170 miljoen), Google Play Games (150 miljoen), Amazon Prime Video (130 miljoen) en Disney+ (102 miljoen). YouTube doet het daarbij bijzonder goed als je er ook nog de 94 miljoen downloads van YouTube Kids bijtelt.

Het gaat om voor alle duidelijkheid om het aantal downloads, niet om het aantal nieuwe gebruikers. Al is dat voor Disney+, dat afgelopen jaar in nieuwe landen zoals België lanceerde, voor een groot deel wel het geval.

Downloads Vs. omzet

Apptopia maakt voor enkele categorieën ook hun omzet bekend. Het zegt daarbij niet hoe het die exact berekende, zo halen sommen hun omzet uit abonnementen (bijvoorbeeld Netflix), maar anderen uit advertenties of microtransacties. Opmerkelijk genoeg maakt het bedrijf ook een onderscheid tussen games en andere apps, want games brengen een pak meer geld in het laadje.

Onder alle apps, minus games, is TikTok de grote winnaar met een omzet van 540 miljoen dollar, gevolgd door Tinder (513 miljoen dollar), YouTube (478 miljoen dollar), Disney+ (314 miljoen dollar) en Tencent Video (300 miljoen dollar). Tinder is daarmee de enige app die zich niet op video focust in de top vijf.

1,1 miljard dollar voor PUBG

Bij Games liggen de cijfers van de top vijf een pak hoger. PUBG is met 1,1 miljard dollar omzet de grote graaier. Op de tweede plaatst volgt Area of Valor (947 miljoen dollar), Pokemon Go (757 miljoen dollar), Monster Strike (687 miljoen dollar) en Gardenscapes (553 miljoen dollar).

© Apptopia

Opvallend genoeg staat Among Us! niet eens in de top tien hier. We moeten daarbij wel opmerken dat het spel zelf gratis is en op mobiel weinig tot geen advertenties of in-game aankopen bevat. Wel valt op dat zelfs de vijfde populairste mobiele game een hogere omzet haalt dan de grootste 'gewone' app, TikTok.

© Apptopia

De meest gedownloade apps van 2020 waren TikTok (850 miljoen), WhatsApp (600 miljoen), Facebook (540 miljoen), Instagram (503 miljoen) en Zoom (477 miljoen). Dat zegt databedrijf Apptopia dat de cijfers voor iOS en Google Play verzamelde. De resultaten houden wel geen rekening met de Chinese markt.Het bedrijf maakt een lijst voor verschillende categorieën, zo leren we dat Among Us!, het spel waar je als team een moordenaar/bedrieger moet ontmaskeren, afgelopen jaar met 264 miljoen downloads het populairste spel op mobiele toestellen was. Op nummer twee staat Subway Surfers (227 miljoen), gevolgd door Garena Free Fire (218 miljoen), PUBG (175 miljoen) en Gardenscapes (171 miljoen).In de categorie 'entertainment' is Netflix (223 miljoen downloads) de grote winnaar, gevolgd door YouTube (170 miljoen), Google Play Games (150 miljoen), Amazon Prime Video (130 miljoen) en Disney+ (102 miljoen). YouTube doet het daarbij bijzonder goed als je er ook nog de 94 miljoen downloads van YouTube Kids bijtelt.Het gaat om voor alle duidelijkheid om het aantal downloads, niet om het aantal nieuwe gebruikers. Al is dat voor Disney+, dat afgelopen jaar in nieuwe landen zoals België lanceerde, voor een groot deel wel het geval.Apptopia maakt voor enkele categorieën ook hun omzet bekend. Het zegt daarbij niet hoe het die exact berekende, zo halen sommen hun omzet uit abonnementen (bijvoorbeeld Netflix), maar anderen uit advertenties of microtransacties. Opmerkelijk genoeg maakt het bedrijf ook een onderscheid tussen games en andere apps, want games brengen een pak meer geld in het laadje.Onder alle apps, minus games, is TikTok de grote winnaar met een omzet van 540 miljoen dollar, gevolgd door Tinder (513 miljoen dollar), YouTube (478 miljoen dollar), Disney+ (314 miljoen dollar) en Tencent Video (300 miljoen dollar). Tinder is daarmee de enige app die zich niet op video focust in de top vijf.Bij Games liggen de cijfers van de top vijf een pak hoger. PUBG is met 1,1 miljard dollar omzet de grote graaier. Op de tweede plaatst volgt Area of Valor (947 miljoen dollar), Pokemon Go (757 miljoen dollar), Monster Strike (687 miljoen dollar) en Gardenscapes (553 miljoen dollar).Opvallend genoeg staat Among Us! niet eens in de top tien hier. We moeten daarbij wel opmerken dat het spel zelf gratis is en op mobiel weinig tot geen advertenties of in-game aankopen bevat. Wel valt op dat zelfs de vijfde populairste mobiele game een hogere omzet haalt dan de grootste 'gewone' app, TikTok.