Amper 3 procent digitale leiders in België

Deze zomer heeft onderzoeksbureau Vanson Bourne 100 middelgrote en grote Belgische bedrijven ondervraagd over hun digitale transformatiestrategie (de wereldwijde resultaten van de enquête bij 4.600 ondernemingen uit 42 landen zullen begin 2019 worden gepubliceerd).

Eerste vaststelling: ons land telt amper 3 procent digitale leiders, tegenover 15 procent vennootschappen met een volwassen digitaal plan, 26 procent bedrijven die investeringen beginnen doen op digitaal vlak, 37 procent die slechts weinig investeren en 19 procent die geen digitaal gerichte plannen hebben.

Nog volgens de enquête botst 92 procent van de Belgische ondernemingen op aanzienlijke obstakels, die de digitale transformatie belemmeren. De belangrijkste obstakels zijn geen of een te klein budget (34 procent), een onstabiele regelgeving en wetgeving (29 procent), veiligheid en persoonlijke levenssfeer (28 procent), het uitblijven van steun van de algemene directie (26 procent) en het gebrek aan adequate technologieën (25 procent).

Uit de enquête blijkt echter dat ondernemingen bepaalde- weliswaar bescheiden - maatregelen nemen om deze obstakels te overwinnen. Zo maakt 42 procent gebruik van digitale technologieën om de ontwikkeling van producten en diensten te versnellen, 32 procent ontwikkelt software in agile-modus, 35 procent onderneemt acties om het tekort aan gepaste profielen aan te pakken (waaronder interne opleidingen), 37 procent werkt aan kennisuitwisseling tussen afdelingen en 45 procent zorgt ervoor dat de gegevens beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven op alle apparaten.

Tot slot stelt de enquête vast dat de ondernemingen 5 prioriteiten vooropstellen als investeringspistes, namelijk cybersecurity en IoT (elk 45 procent), multi-cloud (37 procent), AI (31 procent), datacenterhardware en optimalisatie van de verwerkingsbelasting (30 procent).

In zijn commentaar bij de resultaten van deze enquête legt Arnaud Bacros, general manager van DellEMC Benelux, uit: "Belgische bedrijven lijken wel bereid om te investeren, maar bedrijfsleiders moeten beseffen dat digitale transformatie alleen kan slagen als de economische modellen worden aangepast aan de nieuwe realiteit. En dit betekent ook dat werknemers moeten leren om de digitale mogelijkheden te benutten. Voor heel wat bedrijven is het hoog tijd om deze richting in te slaan, want een dergelijke transformatie neemt flink wat tijd in beslag."

Pascale Van Damme, vp en managing director van Dell Belux, benadrukt dat de resultaten van de studie een recente analyse van beroepsfederatie Agoria bevestigen. Volgens die analyse zouden door de digitale transformatie sommige banen verdwijnen tegen 2030, maar er komen er andere voor in de plaats. "Zo zullen er voor elke verloren baan 3,7 nieuwe in het leven geroepen worden. In 2030 zullen er trouwens zowat 600.000 vacatures zijn op het gebied van IT, gezondheidszorg en onderwijs. In de tussentijd zal de inhoud van veel banen veranderen, waardoor werknemers gedwongen worden om zich om te scholen en hun kennis te verdiepen. Naar schatting zullen in België 4,5 miljoen mensen digitaal getraind moeten worden, terwijl meer dan 300.000 zich zullen moeten omscholen."

Een ander opmerkelijk cijfer dat Pascale Van Damme in de kijker zet: er zou 95 miljard euroaan toegevoegde waarde verloren gaan, dat is 16,5 procent van het bbp, als er geen maatregelen worden genomen om zowel werknemers als werkzoekenden op te leiden en bij te scholen. "De boodschap is dan ook duidelijk: ondernemingen moeten veranderen en zich aanpassen."