Dit jaar zullen de wereldwijde IT-uitgaven amper groeien. Enkel enterprise software en IT-services zullen toenemen, voorspelt Gartner.

Wereldwijd zal er zo'n 3,790 biljoen dollar worden uitgegeven aan IT. Dat is slechts 1,1 procent meer dan in 2018. Gartner wijt een deel daarvan wel aan de sterke dollar.

In het datacenter segment verwacht Gartner een daling van 2,8 procent tot 204 miljard dollar. Dat wijt het analistenbureau aan een lagere gemiddelde verkoopprijs in de servermarkt.

© Gartner

Enterprise software daarentegen is de grootste stijger met 7,1 procent groei tot 427 miljard dollar. Hier wijst gartner op de groei in infrastructure software, specifiek in 'integration platform as a service' (iPaaS) en 'application platform as a service' (aPaaS).

Voor toestellen verwacht Gartner dan weer een daling van 1,9 procent tot 655 miljard dollar. IT services, het tweede grootste segment, zal dan weer stijgen met 3,5 procent tot 1,016 biljoen dollar. De uitgaven voor communication services blijven grotendeels stabiel met een daling van 0,1 procent tot 1,487 biljoen dollar.

We moeten daarbij wel benadrukken dat het om voorspellingen gaat. Zo sprak Gartner begin vorig jaar voor 2018 van een stijging van 4,5 procent, terwijl dat naderhand bekeken 4 procent bleef te zijn.