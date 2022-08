De Gentse connectiviteitsstartup AMPLR neemt sectorgenoot WIFI.gent over.

AMPLR is het bedrijf van Maarten Van Hoecke en Joachim Van Hove en bestaat anderhalf jaar. Met onder meer een eerste kapitaalronde achter de rug, neemt het WIFI.gent over.

Beide bedrijven leggen zich toe op connectiviteitsoplossingen. AMPLR bedient daarbij onder meer spelers in de zoals Bavet, Too Good To go en Hawaiian Poké Bowl en is zo vandaag op vijfhonderd locaties actief. WIFI.Gent focuste zich onder meer op studentenkoten en zelfstandigen.

De ambitie van het jonge Gentse bedrijf is om ook verder te kijken dan België. Het wil ook actief worden in Nederland en er zijn momenteel testprojecten in Spanje en Portugal.

