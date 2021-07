De Nederlandse internet exchange AMS-IX trekt krijgt voor het eerst een PoP buiten de regio rond Amsterdam.

Vanaf oktober komen er twee nieuwe Points of Presence, één in het datacenter van Smartdc in Rotterdam en één in Greenhouse Data Centers in Naaldwijk, dat ligt onder Den Haag.

AMS-IX is een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Maar dat knooppunt bestaat al lang niet meer uit één locatie. Vandaag huist het in veertien locaties in de metropoolregio Amsterdam. De meesten in en rond de stad, aangevuld met een PoP in Schiphol en in Haarlem. Daar komen nu een vijftiende en zestiende locatie bij, meer in het zuiden van het land.

Een extra locatie is vooral interessant voor bedrijven in de omgeving van de nieuwe PoP. Via een internet exchange kunnen internetspelers snel verbinden met andere grote netwerken, bijvoorbeeld van bepaalde internetproviders, content delivery networks of grote internetdiensten. AMS-IX heeft naar eigen zeggen vandaag meer dan 875 netwerken geconnecteerd.

