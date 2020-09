Amsterdam komt samen met de Finse hoofdstad Helsinki met een register dat het gebruik van algoritmes transparant moet maken. De twee steden zijn hiermee de eersten ter wereld, maakte de Amsterdamse wethouder Touria Meliani (digitale stad) bekend.

"Algoritmes zijn onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks leven en worden steeds belangrijker voor onze stad", zei de wethouder in haar toespraak op het Next Generation Internet Summit. "Maar ze zijn lastig te begrijpen. Als stad vinden we dat iedereen het recht heeft om te weten welke algoritmes worden gebruikt en hoe ze werken. Daarom ben ik ontzettend trots op dit register."

Een algoritme is een stappenplan dat een computer uitvoert. In dit stappenplan zitten vaak een of meerdere keuzemomenten, bijvoorbeeld op basis van kenmerken als leeftijd, geslacht, of jaarlijks salaris. Zo kan een algoritme verschillende keuzes voor verschillende gevallen maken.

Het register laat zien waar de gemeente de algoritmes voor gebruikt, zoals bij meldingen van rondslingerend afval in de openbare ruimte, bij parkeercontroles en bij het opsporen van illegale vakantieverhuur. Aan de inzet ervan zitten ook risico's, bijvoorbeeld als er onopgemerkte fouten of vooroordelen in de data zitten die tot discriminatie en oneerlijkheid kunnen leiden. De registers moeten ervoor zorgen dat eventuele fouten worden gevonden, zodat de algoritmes mensen gelijk behandelen.

De registers van Helsinki en Amsterdam werden beiden ontwikkeld door een Fins bedrijf, Saidot, dat gespecialiseerd is in openbare initiatieven rond AI. Ze bevatten op dit moment nog een klein aantal van de gebruikte toepassingen. Beide steden zouden van plan zijn hun register later dit jaar uit te breiden.

