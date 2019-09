An Swalens, nu nog CIO bij Partena Promeris, wordt Head of IT bij de Nationale Bank van België. Dat heeft het bedrijf bevestigd aan Data News.

An Swalens komt in november aan het hoofd van het Corporate IT-departement van de Nationale Bank van België (NBB). Ze is momenteel nog CIO bij Partene Promeris, de koepelorganisatie van Partena Ziekenfonds.

"Vincent Simonart, die momenteel aan het hoofd staat van ons IT-departement, gaat op pensioen," zegt Geert Sciot, woordvoerder bij de NBB. "We zijn daarom een paar maanden geleden een zoektocht begonnen naar een nieuwe hoofd IT en we zijn bij An Swalens terechtgekomen."

De Nationale Bank van België is een beursgenoteerde nv die onder meer instaat voor het toezicht op betaalverkeer, waaronder de beveiliging van veel banken en entiteiten als Euroclear en Swift. De NBB baat ook enkele publieke apps uit, zoals de Balanscentrale waar bedrijven hun jaarrekeningen moeten neerleggen.

"We zijn blij dat we haar hebben gevonden," zegt Sciot nog. "We willen ook als Nationale Bank zeker inzetten op diversiteit, dus we zijn erg blij dat zij als beste uit de selectie is gekomen."

An Swalens werkte sinds 2010 bij de IT-afdeling van Partena, waarvan de laatste drie jaar als CIO. Ze zat daarvoor onder meer bij HP, EDS Group en het toenmalige Belgacom (ondertussen Proximus).