Nu we in een fase zitten waarin politici spreken over het heropenen van de economie, moet er ook worden nagedacht over hoe we veilig terug uit ons kot kunnen komen. Twee Belgische bedrijven brengen alvast een wearable uit die 'social distancing' makkelijker moet maken.

Anderhalve meter is verder dan je denkt. De afstand die door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt aangeraden als veilige om niet met covid-19 te worden ga je zelden instinctief bewaren, zeker als je druk bezig bent. Je kan daar dus wel wat hulp bij gebruiken. Dat is het uitgangspunt van twee 'social distancing' wearables die momenteel door Belgische bedrijven worden ontwikkeld en uitgetest.

Nauwkeuriger dan Bluetooth

Lopos is een spin-off van imec, ID lab en de UGent, die zich tot nu toe vooral bezig hield met localisatietechnologie. "De voorbije weken hebben we met covid-19 beseft dat onze technologie ook geschikt is om social distancing te ondersteunen in bedrijven, woonzorgcentra, winkels enzovoort", zegt Jen Rossey, CEO van Lopos, aan Data News. Zijn bedrijf heeft op korte termijn een 'wearable' ontworpen die je een alarm geeft als je te dicht bij anderen komt.

Het systeem werkt als volgt: in, bijvoorbeeld, een bedrijf krijgt elke werknemer een armband om. Komen die armbanden te dicht bij elkaar, dan krijgen de dragers een alarm op hun wearable, een trilling of een geluid, zodat ze weten dat ze een stap terug moeten zetten. "We doen dat niet met Bluetooth, maar ultra-wideband. Dat is in staat om erg nauwkeurig afstanden berekenen, tot op centimeterniveau. Dat betekent dat je geen alarm krijgt als je op bijvoorbeeld een meter zestig staat, maar wel bij een meter vijftig, als je dat zo wil instellen", legt Rossey uit. "Dat is een pak nauwkeuriger dan Bluetooth, waar je op twee à drie meter zit en er geen directe feedback is."

Extra voordeel is dat zo'n wearable de privacy respecteert. "Bij onze oplossing is het eenvoudig, de twee wearables meten de afstand, en als die te klein is gaat er een alarm af, meer niet", zegt Rossey. "Er is geen server, geen database, geen log. We gaan geen persoonsgegevens verwerken. De wearable doet geen localisatie, alleen afstandsbepaling."

Lopos is nu een piloot aan het opzetten om zijn product op punt te stellen en te zien wat bedrijven ervan vinden. "Momenteel is industrie onze focus, omdat er daar meer toepassingen zijn waarbedrijven terug worden opgestart en waar management wil zorgen dat mensen niet te laks omspringen en gezondheid garanderen", aldus nog Rossey.

Ondertussen in de haven

Een zeer gelijkaardig verhaal horen we bij het Belgische techbedrijf Rombit. Dat heeft een socialdistancingfunctie toegevoegd aan zijn bestaande veiligheidsarmband, de Romware One. Die armband waarschuwt arbeiders al voor gevaarlijke situaties en zal nu ook het houden van een veilige afstand ondersteunen. Het ding werkt net als bij Lopos met een signaal dat wordt uitgestuurd wanneer twee arbeiders met de armband te dicht bij elkaar staan.

Ook dit toestel stuurt geen locatiegegevens of gevoelige data door. Wel slaat het contactinformatie op. Op die manier kan het ook als 'distance tracing' app fungeren. Is iemand besmet, dan kan een preventieadviseur of gemachtigd vertrouwenspersoon nagaan met welke collega's hij of zij in contact geweest is, om meer besmettingen te voorkomen.

Het toestel wordt sinds vorig jaar getest in de Antwerpse haven, die tests zullen met de nieuwe functie doorgaan. Volgens John Baekelmans, CEO van Rombit, is er grote internationale interesse voor het product. "We doen er daarom ook alles aan om de aangepaste veiligheidsarmband zo snel mogelijk in een grote oplage op de markt te kunnen brengen, zodat we kunnen bijdragen aan een veilige doorstart voor de economie."

