We sluiten de Data News Awards for Excellence 2020 deze week traditioneel af met de bekendmaking van de ICT Personality of the Year 2020. De winnaar van deze editie: André Knaepen, de oprichter en hoofdaandeelhouder van Cegeka.

De ICT Personality of the Year is traditioneel de enige Data News Award die uitsluitend door de redactie van Data News bepaald en toegekend wordt. De ICT Personality of the Year werd gekozen uit een longlist van 25 sterkmakers in de Belgische ICT-omgeving. Het moet een Belg zijn of iemand die al geruime tijd in België woont, en die duidelijk zijn of haar stempel drukt op de Belgische ICT-wereld of buiten België grote impact heeft op het ICT-ecosysteem.

Uiteindelijk koos de redactie voor André Knaepen: de oprichter en hoofdaandeelhouder van Cegeka. De redactie ziet deze bekroning als een 'lifetime achievement award' voor het inspirerende ondernemersverhaal dat André Knaepen heeft geschreven. Cegeka is ontstaan als deel van het reconversieplan van de Kempische Steenkoolmijnen in 1988. Het bestond toen uit niet veel meer dan een datacenter en een klein team met een 30-tal medewerkers.

In 1992 wilde men stoppen met de diensten, maar André Knaepen stak toen al zijn spaargeld in Cegeka en kocht de aandeelhouders uit met de belofte om Cegeka succesvol te maken. Meer dan 25 jaar leidde hij het bedrijf naar alsmaar hogere pieken met weinig dalen: zowel organische groei als via overnames. Vorig jaar gaf hij de CEO-fakkel door aan Stijn Bijnens, maar dat betekende niet het afscheid van Knaepen, die voorzitter bleef en nog steeds een actieve rol speelt in de ontwikkeling en verdere internationalisering van de groep.

Morgen, 29 september, leest u een uitgebreid interview met de kersverse ICT Personality of the Year 2020 in het magazine en op de website.