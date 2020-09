Google is klaar met de nieuwste versie van Android. Die bevat onder meer een schermrecorder en 'bubbels' om chatgesprekken prominenter te tonen.

Android 11 focust voor een groot deel op chatgesprekken. Alle chat-apps krijgen een specifieke plaats in de notificatiesectie, waarbij je prioriteit kan geven aan bepaalde gesprekken zodat ze bijvoorbeeld ook in de niet-storen modus opduiken.

De nieuwe versie introduceert ook 'bubbles', waarbij je gesprekken als een bubbel op je scherm ziet en dus niet tussen apps hoeft te switchen. Al ziet het er in eerste instantie uit als een kopie van de 'chatheads' in Facebook Messenger.

Op praktisch vlak heeft Android voortaan een schermrecorder ingebouwd die zowel omgevingsgeluid als geluid op de telefoon (of een van beide) kan opnemen. Ook is er een ruimte om, via Google Home, al je slimme apparaten te bedienen. Het wordt ook makkelijk om snel te wisselen tussen spelers. Denk daarbij aan het overschakelen van een draadloze luidspreker naar draadloze oortjes zonder de muziek te moeten stoppen. Android Auto kan je nu draadloos bedienen, maar enkel als het voertuig dit ook ondersteund.

Privacy

Om te voorkomen dat apps onbeperkt toegang krijgen tot je telefoon of data, kan je voortaan kiezen om eenmalige toestemmingen te geven voor je microfoon, camera en locatie voor een app. Ook kan je instellen dat die toestemmingen na een bepaalde tijd automatisch worden ingetrokken. Dat is vooral nuttig bij apps die je zelden of nooit gebruikt, maar op de achtergrond misschien wel gegevens verzamelen.

Meer op de achtergrond is er een Google Play update waardoor security- en privacy-aanpassingen vlotter worden uitgestuurd. Voor Android Enterprise kan je eigen privacy-instelling op een bedrijfstoestel gebruikt worden. Volgens Google zorgt dat er voor dat de IT-afdeling wel je toestel kan beheren, zonder dat ze inzage krijgen in profieldata of activiteit op je toestel.

Google zegt dat Android 11 in eerste instantie naar de eigen Pixel-telefoons komen, Xiaomi, OPPO en realme, al volgen op termijn ook andere merken.

