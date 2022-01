Windows 11 krijgt volgende maand een eerste grote update. Daarbij worden nieuwe functies toegevoegd en is het voor het eerst mogelijk om Android-apps op Windows te draaien.

Windows 11 kwam afgelopen najaar uit en wordt nu geleidelijk aan uitgerold naar gebruikers van Windows 10. Overstappen is (nog) niet verplicht, maar volgens Microsoft stappen mensen sneller over naar Windows 11 dan destijds naar Windows 10. Al noemt het bedrijf geen cijfers.

Belangrijker is dat de nieuwe versie een eerste grote uitbreiding krijgt. Die omvat een publieke preview, dus nog geen definitieve versie, van Android Apps op Windows 11. Dat loopt via de Microsoft Store in samenwerking met Amazon en Intel.

Gesprekken dempen

Andere nieuwigheden zijn de mogelijkheid om gesprekken te dempen, vlotter vensters delen met anderen en de weersvoorspellingen die in de taakbalk komen. Iets wat onder Windows 10 al langer kon. Ook krijgen Notepad (Kladblok) en Mediaplayer een nieuw ontwerp met de update.

Normaliter wordt een grote update geleidelijk aan uitgerold naar gebruikers. De meesten zullen hem vanaf volgende maand aangeboden krijgen ter installatie, net zoals dat met de overstap naar Windows 11 gebeurde.

