Google deelt niet langer netwerkgegevens met providers. De techgigant lijkt mogelijke overheidsonderzoeken voor te willen zijn.

Google is gestopt met zijn Mobile Network Insights dienst. Dat schrijft Reuters. Via die dienst konden providers Android data krijgen over bijvoorbeeld signaalsterkte en surfsnelheden. Bedoeling was om zwakke plekken in het netwerk te identificeren, maar de dienst moest daartoe wel (geanonimiseerde) locatiegegevens samenbrengen van Android-gebruikers die toegang hadden gegeven om hun locatiegeschiedenis en gebruiksstatistieken met Google te delen.

De vrees is dat het delen van gebruikersdata met derde partijen de aandacht kan trekken van regulatoren. Die zien de laatste maanden strenger toe op techgiganten, na een reeks privacyschandalen de voorbije jaren. Ook de Europese GDPR-regeling kan een rol hebben gespeeld, omdat die onder meer expliciete gebruikerstoestemming vereist om gegevens zoals locatie te verwerken.