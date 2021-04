De zogeheten 'Heads Up' functie geeft gebruikers een melding wanneer ze met hun telefoon bezig zijn tijdens het wandelen.

We weten niet hoeveel mensen tegen dingen aanlopen of in verkeersongelukken terecht komen omdat ze door hun Twitter feed scrollen tijdens het wandelen, maar het zijn er blijkbaar genoeg. Google heeft een nieuwe functie toegevoegd aan Android Digital Wellbeing. Die moet gebruikers een pop-up geven wanneer ze aan het surfen zijn, of op een andere manier worden afgeleid door hun mobiele telefoon, terwijl ze rondwandelen.

Bèta

De functie wordt momenteel als bèta uitgerold in de Digital Wellbeing app, dat is een dienst die in bepaalde Android-telefoons is ingebouwd. De app laat je onder meer toe om limieten te zetten op schermtijd, of bepaalde apps uit te schakelen om je op werk of slaap te concentreren. Heads Up komt in eerste plaats naar Pixel telefoons.

De functie lijkt je een pop-up te geven met de melding uit te kijken, op te kijken of alert te blijven. 'Wees voorzichtig met het gebruik van de dienst. Heads up is geen vervanger voor op je omgeving letten', aldus nog Google, dat echt bijzonder weinig vertrouwen heeft in zijn gebruikers.

