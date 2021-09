Een nieuwe beveiligingsfunctie moet automatisch de toestemmingen van ongebruikte apps weer intrekken. De functie komt naar alle recente versies van Android, vanaf versie 6.

Bedoeling is onder meer om gebruikers te vrijwaren van 'crapware', apps die al op de smartphone stonden toen je hem kocht, of die je een keer hebt gedownload en volledig vergeten bent. De functie werd eerst geïntroduceerd in Android 11 als privacy-maatregel, en gaat ongebruikte apps na verloop van tijd dus opnieuw alle toestemmingen intrekken, zodat ze je niet meer kunnen tracken vanuit de achtergrond. Een en ander betekent dus wel dat je, wanneer je een app na een jaar nog eens opent, je opnieuw allerlei toestemmingen zal moeten geven.

Die functie komt nu ook naar andere versies, vanaf nummer 6, Android Marshmallow. Daarmee wordt ze beschikbaar voor de grote meerderheid van de 3 miljard actieve Android-toestellen. De functie wordt uitgerold via een update in Google Play Services eind dit jaar. Om hem te krijgen, zal je dus even de Play Store moeten bezoeken, waarna hij automatisch wordt gedownloaded.

Bedoeling is onder meer om gebruikers te vrijwaren van 'crapware', apps die al op de smartphone stonden toen je hem kocht, of die je een keer hebt gedownload en volledig vergeten bent. De functie werd eerst geïntroduceerd in Android 11 als privacy-maatregel, en gaat ongebruikte apps na verloop van tijd dus opnieuw alle toestemmingen intrekken, zodat ze je niet meer kunnen tracken vanuit de achtergrond. Een en ander betekent dus wel dat je, wanneer je een app na een jaar nog eens opent, je opnieuw allerlei toestemmingen zal moeten geven.Die functie komt nu ook naar andere versies, vanaf nummer 6, Android Marshmallow. Daarmee wordt ze beschikbaar voor de grote meerderheid van de 3 miljard actieve Android-toestellen. De functie wordt uitgerold via een update in Google Play Services eind dit jaar. Om hem te krijgen, zal je dus even de Play Store moeten bezoeken, waarna hij automatisch wordt gedownloaded.