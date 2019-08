De nieuwste versie van besturingssysteem Android heeft een officiële naam. Android Q, zoals het systeem tot nu toe werd genoemd, heet voortaan Android 10. Het is namelijk de tiende versie van Android.

De keuze voor Android 10 is opvallend: de voorgangers hadden allemaal een naam die met snoep en lekkernijen te maken hadden. De huidige versie heet Android Pie. Daarvoor kwamen Oreo, Nougat, Marshmallow, Lollipop, KitKat, Jelly Bean, Ice Cream Sandwich, Honeycomb, Gingerbread, Froyo, Eclair, Donut en Cupcake.

Volgens Google, de maker van Android, begreep niet iedereen de namen. "In sommige talen zijn L en R niet van elkaar te onderscheiden", aldus het bedrijf. Voor nieuwe gebruikers, die de namenvolgorde niet kennen, "is het moeilijk om te begrijpen of hun telefoon op de meest recente versie draait". Android wordt over de hele wereld gebruikt en de namen moeten dus overal begrepen worden. "Dus zal de nieuwste release van Android alleen het versienummer gebruiken en Android 10 heten."

Ook het logo van Android is veranderd. Google gebruikte tot nu toe een robot. Daarvan blijft alleen de halve cirkel van het hoofd over. De letters zijn voortaan zwart. Groen was moeilijk te zien voor sommige mensen.

Meer dan 2,5 miljard apparaten over de hele wereld draaien op Android, aldus Google.