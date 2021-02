Wie wachtwoorden in Android bewaart, wordt binnenkort geïnformeerd als dat wachtwoord in een gekend datalek is opgedoken.

De functie komt in Android 9 en nieuwere versies. Het gaat om Password Checkup, een functie die al langer in een aparte wachtwoordmanager van Google zat, die nu volledig wordt geïntegreerd in Android.

Concreet wil dat zeggen dat wanneer je een wachtwoord automatisch laat invullen door Google, dat Google het wachtwoord automatisch vergelijkt met een database van gekende gelekte wachtwoorden. Als het daarin opduikt krijg je een waarschuwing en is het aan te raden om het te wijzigen.

Zo'n waarschuwing is niet nieuw, onder meer Apple biedt het sinds iOS 14 aan. Maar de bekendste speler is ongetwijfeld Have I been Pwned, de website van Troy Hunt die al jaren datalekken indexeert om gebruikers te informeren of en waar hun mailadres of wachtwoord mogelijk is gelekt.

Nieuwe functies in Android

De aanpassing voor Android gaat gepaard met nog enkele andere nieuwe functies. Zo is het in de Messages app (niet te verwarren met de berichten-app voor smsjes) mogelijk om een antwoord voortaan op een specifiek tijdstip te sturen.

TalkBack, een functie voor blinden en slechtzienden, krijgt betere gebaren en een uniform menu. Google Assistent werkt ook beter als je telefoon vergrendeld is en Google Maps krijgt een donker thema. Voor Android Auto is het voortaan mogelijk om persoonlijke wallpapers in te stellen en kan je spraakgestuurde spelletjes zoals trivia spelen.

De functie komt in Android 9 en nieuwere versies. Het gaat om Password Checkup, een functie die al langer in een aparte wachtwoordmanager van Google zat, die nu volledig wordt geïntegreerd in Android.Concreet wil dat zeggen dat wanneer je een wachtwoord automatisch laat invullen door Google, dat Google het wachtwoord automatisch vergelijkt met een database van gekende gelekte wachtwoorden. Als het daarin opduikt krijg je een waarschuwing en is het aan te raden om het te wijzigen.Zo'n waarschuwing is niet nieuw, onder meer Apple biedt het sinds iOS 14 aan. Maar de bekendste speler is ongetwijfeld Have I been Pwned, de website van Troy Hunt die al jaren datalekken indexeert om gebruikers te informeren of en waar hun mailadres of wachtwoord mogelijk is gelekt.De aanpassing voor Android gaat gepaard met nog enkele andere nieuwe functies. Zo is het in de Messages app (niet te verwarren met de berichten-app voor smsjes) mogelijk om een antwoord voortaan op een specifiek tijdstip te sturen.TalkBack, een functie voor blinden en slechtzienden, krijgt betere gebaren en een uniform menu. Google Assistent werkt ook beter als je telefoon vergrendeld is en Google Maps krijgt een donker thema. Voor Android Auto is het voortaan mogelijk om persoonlijke wallpapers in te stellen en kan je spraakgestuurde spelletjes zoals trivia spelen.