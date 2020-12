Mensen met een Android smartphone kunnen nu met hun eigen foto's een bijdrage leveren aan Google Street View. Dat heeft het techbedrijf bekendgemaakt.

Door een update in de Street View-app kunnen gebruikers nu met een speciale fototool een serie van foto's opnemen terwijl ze door een gebied lopen en die in de app publiceren. Google zorgt er vervolgens automatisch voor dat de foto's op de juiste manier gedraaid worden en zet ze op de juiste plek op de kaart.

Voordat deze functie werd gelanceerd zouden gebruikers volgens Google een 360-gradencamera nodig hebben om foto's te maken die geschikt zijn voor Street View. Door de nieuwe functie kan Google plekken in kaart brengen waar ze nog niet zijn geweest, of bestaande locaties updaten die in korte tijd flinke veranderingen hebben doorgemaakt.

In Street View zijn de plekken die door Google zelf in beeld gebracht zijn te herkennen aan een blauwe lijn. Waar het materiaal door gebruikers is geüpload, zie je in de app een blauwe stippellijn.

Door een update in de Street View-app kunnen gebruikers nu met een speciale fototool een serie van foto's opnemen terwijl ze door een gebied lopen en die in de app publiceren. Google zorgt er vervolgens automatisch voor dat de foto's op de juiste manier gedraaid worden en zet ze op de juiste plek op de kaart.Voordat deze functie werd gelanceerd zouden gebruikers volgens Google een 360-gradencamera nodig hebben om foto's te maken die geschikt zijn voor Street View. Door de nieuwe functie kan Google plekken in kaart brengen waar ze nog niet zijn geweest, of bestaande locaties updaten die in korte tijd flinke veranderingen hebben doorgemaakt.In Street View zijn de plekken die door Google zelf in beeld gebracht zijn te herkennen aan een blauwe lijn. Waar het materiaal door gebruikers is geüpload, zie je in de app een blauwe stippellijn.