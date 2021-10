Onderzoekers stellen vast dat toestellen van onder meer Samsung, Xiaomi en Huawei zelfs met minimale configuratie data delen met hun fabrikant, maar ook met apps zoals Facebook als die vooraf geïnstalleerd zijn.

Het gaat om onderzoek van de University of Edinburgh en het Trinity College Dublin. Daarbij werden zeven Android-versies vergeleken, die van Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, Google zelf en LineageOS en /e/OS, twee afsplitsingen van Android met focus op langere ondersteuning en minder Google-integratie.

De conclusie is helder: met uitzondering van /e/OS sturen ze allemaal data door naar Google en met uitzondering van /e/OS en LineageOS sturen ze allemaal data door naar derde partijen zoals Microsoft of Facebook. Vooral Samsung, Xiaomi en Huawei lijken daar, van de onderzochte versies, het felst in te zijn.

Het gaat daarbij vaak om apps die door de toestelmaker zelf vooraf zijn geïnstalleerd. Maar zelfs als ze niet worden gebruikt wordt er data doorgestuurd naar die apps. Soms gaat dat over unieke identificatiegegevens (IMEI, serienummers van de hardware, identificators), soms over welke apps er zijn geïnstalleerd. De volledige studie kan je hier nalezen.

De onderzoekers stellen dat het ook best moeilijk is om jezelf weer anoniem te maken. Wie advertising identifiers van zijn of haar Google-account reset op Android, wordt bijvoorbeeld opnieuw geïdentificeerd omdat een nieuw ID aan dezelfde hardware kan worden gelinkt.

Nodig voor updates

De tracking door Google en de fabrikant zelf krijgt wel enige nuancering van Google. Tegenover BleepingComputer zegt een woordvoerder van het bedrijf dat het om data gaat die vaak van belang is voor het toestel om bijvoorbeeld pushmeldingen te sturen of om de juiste software updates naar het juiste toestel te sturen.

