Investeringen in Chinese technologie-aandelen zijn de voorbije twee dagen stevig gedaald. Wereldwijde investeerders zouden vrezen voor een hardhandig optreden van de Chinese overheid tegen de techsector.

Dat schrijft Bloomberg. Het financiële agentschap berekende dat de grootste techbedrijven van China in de voorbije dagen zo'n 200 miljard dollar aan waarde verloren op de beurs van Hong Kong. Het gaat dan vooral om Alibaba, de retailgigant van Jack Ma, maar ook om techconcern Tencent, e-commercegigant JD.com en maaltijdleverancier Meituan.

Volgens Bloomberg heeft het massaal verkopen van aandelen te maken met een antitrustzaak van de Chinese overheid aan het adres van Jack Ma. De zakenman staat aan het hoofd van Alibaba en de financiële dienstverlener Ant Group, en hij heeft er een moeilijke maand op zitten. Begin november hield de Chinese overheid nog om onduidelijke redenen de beursgang tegen van Ant Group. Het fintechbedrijf, dat onder meer betaalapp Alipay uitbaat, hoopte 35 miljard dollar op te halen in Shanghai en Hongkong, en zou daarmee de grootste beursgang ooit hebben.

Vorige week kondigde de Chinese overheid dan aan dat het een onderzoek zou starten naar mogelijke antitrust-praktijken binnen Alibaba, de retailgigant van Ma. Aandelen in Alibaba zijn sinds oktober met 30 procent in waarde gedaald, maar ook andere techgiganten zijn gezakt. Het idee leeft bij investeerders, schrijft Bloomberg, dat de steeds machtiger wordende techgiganten van China een verzuurde relatie hebben met de Communistische Partij, wat tot meer represailles kan leiden.

Van de techoprichters in het land is Jack Ma alvast een van de meest uitgesproken. Hij had eerder dit jaar kritiek op allerlei autoriteiten, die innovatie zouden onderdrukken en onvoldoende aandacht zouden schenken aan ontwikkeling en kansen voor jongeren.

