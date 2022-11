Angst voor besmetting bij andere cryptobedrijven na failliet FTX

Er is angst in de cryptowereld dat het faillissement van cryptobeurs FTX over zal slaan naar andere bedrijven. Uit een eerste faillissementsverslag blijkt dat er voor miljarden aan schulden zijn bij grote partijen. Die angst voor verspreiding van de financiële malaise leidt tot dalende koersen van munten als bitcoin en ether.

© Getty Images