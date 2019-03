Animatieserie voor Dungeons & Dragons breekt crowdsourcing-record

Critical Role is een wekelijks gestreamde serie (die ook op Youtube te bekijken is) waarin een groep Amerikaanse stemacteurs het rollenspel Dungeons & Dragons spelen. De serie heeft de voorbije jaren een trouw publiek opgebouwd, in die mate dat ze nu records breekt op crowdsourcingplatform Kickstarter.

Een campagne waarmee de groep geld ophaalt voor een animatiereeks rond de avonturen van hun helden Vox Machina haalde in de eerste vier dagen 6 miljoen dollar op bij zo'n 46.000 mensen. Daarmee is het het hoogst gefinancierde project voor film of televisie ooit op Kickstarter. Het is meteen ook een pak meer dan het originele doel van de campagne: 750.000 dollar verzamelen over een periode van 45 dagen. De campagne loopt nog tot 18 april.

Tot voor kort stond het record overigens op 5,76 miljoen dollar, opgehaald voor het videoproject van het minstens even 'nerdy' Mystery Science Theatre 3000, een reeks die ondertussen door Netflix is gekocht.

The Legend of Vox Machina, zoals de nieuwe serie zal heten, speelt zich in de fantasywereld van Exandria, en volgt, zoals de titel aangeeft, de avonturen van heldengroep Vox Machina. Met de reeks worden enkele populaire avonturen verfilmd waarmee kijkers van de livestream al bekend zijn, maar Critical Role belooft ook enkele verhalen toe te voegen die zich afspelen in de periode voordat het spel online gestreamd werd. De serie staat voorlopig gepland voor het najaar van 2020.

De serie gebruikt (uiteraard) de stemmen van de originele stemacteurs, waaronder Matthew Mercer, Ashley Johnson, Laura Bailey, Marisha Ray, Taliesin Jaffe, Travis Wilingham, Sam Riegel en Liam O'Brien. Ze zal geproduceerd worden door animatiestudio Titmouse, die eerder ook als Star Wars: Galaxy of Adventures uitbracht. Jennifer Muro, schrijfster van onder meer Star Wars: Forces of Destiny, zal het script uitwerken.