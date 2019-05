De browser van Tor Project, een stuk software dat geen sporen zou nalaten en toelaat volledig anoniem te surfen, krijgt een mobiele versie voor Android.

De Tor-browser maakt anoniem surfen mogelijk door verkeer over een netwerk van versleutelde servers te sturen, die elk naar elkaar linken om je te verbergen voor de websites die je bezoekt. Belangrijkste bestaansreden van de browser is te zorgen dat surfers niet getrackt worden, zij het omdat ze bijvoorbeeld activisten zijn in een autoritair land, of omdat ze niet willen dat hun hele doen en laten wordt geanalyseerd door marketingbedrijven.

Omdat steeds meer mensen mobiel beginnen surfen, was er nood aan een mobiele versie van de browser, schrijft Tor in een blogpost. Zeker omdat in veel landen mobiel surfen de enige manier is om het internet te bereiken, en diezelfde regio's vaak ook onder zware censuur gebukt gaan, aldus Tor.

De Tor-browser is gebaseerd op Mozilla's openbron browser Firefox en gaat verder dan de ondertussen vaak voorkomende 'anonieme modus' van gewone browsers. Waar incognito mode (of pornomodus, in de volksmond) ervoor zorgt dat er geen cookies en andere resten achterblijven op je eigen toestel, gaat Tor ervoor zorgen dat je bezoek ook niet gelogd wordt bij de websites zelf.

Er komt geen versie van de browser voor iOS, zegt Tor nog, "wegens beperkingen van Apple". Wie op een iPhone of iPad anoniem wil surfen, krijgt de raad om de Onion Browser te proberen.