Het Antwerpse ICT-bedrijf Anrova heeft de West-Vlaamse ICT'er Desk Solutions overgenomen. De ondernemingen gaan samen verder onder de naam Anrova Solutions.

De acquisitie past volgens Anrova in de groeistrategie van het bedrijf. Met Desk Solutions in de portefeuille wil de ICT-dienstverlener kmo's een 'nog completere ondersteuning bieden in hun digitale transformatie'. In september 2020 nam Anrova ook al Smartdoc over, om in oktober vorig jaar Anrova South op te richten.

De dagelijkse leiding van Anrova Solutions komt in handen van medeaandeelhouder Eddy Dobbelaere. Door het samengaan met Desk Solutions positioneert Anrova Solutions zich naar eigen zeggen als de grootste SAP VAR in de BeLux.

Bij Anrova Solutions werken voortaan zo'n vijftig medewerkers op het vlak van consultancy, development, service en sales, in de kantoren van Harelbeke, Sint-Lievens-Esse, Antwerpen en Braine-l'Alleud.

De acquisitie past volgens Anrova in de groeistrategie van het bedrijf. Met Desk Solutions in de portefeuille wil de ICT-dienstverlener kmo's een 'nog completere ondersteuning bieden in hun digitale transformatie'. In september 2020 nam Anrova ook al Smartdoc over, om in oktober vorig jaar Anrova South op te richten.De dagelijkse leiding van Anrova Solutions komt in handen van medeaandeelhouder Eddy Dobbelaere. Door het samengaan met Desk Solutions positioneert Anrova Solutions zich naar eigen zeggen als de grootste SAP VAR in de BeLux.Bij Anrova Solutions werken voortaan zo'n vijftig medewerkers op het vlak van consultancy, development, service en sales, in de kantoren van Harelbeke, Sint-Lievens-Esse, Antwerpen en Braine-l'Alleud.