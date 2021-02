Orange Belgium krijgt per 1 maart een nieuwe Chief Financial Officer. Antoine Chouc neemt dan het stokje over van Arnaud Castille, die de voorbije vier jaar CFO was. Chouc is al actief binnen de Orange Group als Chief of Staff van de CEO.

Arnaud Castille besloot zelf om een andere weg in te slaan. Hij was volgens het telecombedrijf een van de stuwende krachten achter de transformatie van Orange Belgium die drie jaar geleden werd ingezet. 'Ook speelde hij een sleutelrol in het verbeteren van de winstmarges, het verminderen van de schulden en het positioneren van het bedrijf als één van de weinige telecomoperatoren die geregeld organische groei kon verwezenlijken op Europees niveau', aldus Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium.

Strategische skills

Over de nieuwe CFO Antoine Chouc zegt de topman: 'Zijn strategische skills en kennis van de grootste trends in de telecommarkt zullen cruciaal zijn om onze groeiende positie in België te behouden en nog te versterken'. Die strategische kijk en expertise deed Chouc onder meer op als Chief of Staff van de CEO van de Orange Group. Hij is in het bezit van een master in Corporate en Public Management van het HEC en Science Po Paris en studeerde af aan de Ecole Nationale d'Administration (ENA).

Antoine Chouc bekleedde meerdere functies op hoge niveaus bij de overheid, onder meer bij de Franse algemene belastinginspectie. Sinds 2018 is hij werkzaam bij de Orange Group.

