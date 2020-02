Antwerpen is binnen Europa de op vijf na populairste stad voor het aantrekken van investeerders naar jonge technologiebedrijven. Leuven staat dan weer op de tweede plaats in totaal geïnvesteerde bedragen.

De mooie resultaten voor Antwerpen en Leuven blijken uit een studie van technologiefederatie Agoria en onderzoekscentrum Sirris. Gedurende vijf jaar bestudeerden zij technologiebedrijven in 77 Europese steden die niet langer bestaan dan tien jaar. De onderzoekers gingen na hoe vaak bedrijven een investering van minimaal 750.000 euro konden binnenhalen. Het gaat om bedrijven die digitale oplossingen bedenken om de productie in de maakindustrie te verbeteren. Denk dan aan artificiële intelligentie, 3D-printing en robotica.

Antwerpen staat op de zesde plaats van de steden die de meeste deals wisten binnen te halen, en laat daarmee onder meer Parijs achter zich. Op de eerste plaats staat München, gevolgd door Berlijn en Londen. Stockholm en Oslo vervolledigen de top vijf. De meest in het oog springende deals in Antwerpen waren voor Rombit, Qpinch, Irsistick en Aloxy.

Als wordt gekeken naar het totaalbedrag van de investeringen, scoort Leuven goed, met een tweede plaats. Alleen Berlijn doet beter. De stad heeft dat vooral te danken aan een grote kapitaalsverhoging die opgehaald werd door Materialise. Wat nog opvalt is dat 25 procent van de Belgische jonge technologiebedrijven waarin geïnvesteerd werd een spin-off van een universiteit of kennisinstelling is.

