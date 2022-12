Bestaande plannen om de cyberveiligheid van de stad Antwerpen fors te verbeteren, worden de komende weken en maanden versneld uitgerold. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt bij toelichting rond de ransomware-aanval die het momenteel verwerkt.

'Kwetsbaarheden kunnen evenwel nooit volledig worden uitgesloten, al worden risico's maximaal ingeperkt', houdt de stad een slag om de arm voor toekomstige cyberaanvallen.

Het stadsbestuur wijst erop dat eind 2021 nog een extra budget van 14,6 miljoen euro werd toegewezen voor een cybersecurityplan, na een kritische audit die de stad had laten uitvoeren. 'Recente updates van onze antivirussystemen hebben de aanval evenwel niet kunnen voorkomen', klinkt het. Volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) is er nu 'even een sprint nodig in de marathon van cybersecurity'.

Het uitvoeren van een degelijk en doordacht cyberveiligheidsprogramma kost niet enkel geld, maar ook tijd, stelt de stad. Het lijkt er dus op dat de cybercriminelen die achter de cyberaanval zitten, de stad in snelheid hebben gepakt. 'Maar ook andere organisaties, zelfs diegene die al lang sterk inzetten op cyberveiligheid, worden getroffen door dit soort aanvallen', zegt De Wever.

Tot eind januari hinder

Intussen wordt er nog steeds volop gewerkt aan het heropstarten van de digitale dienstverlening. Dat kan nog weken, tot eind januari, duren. 'We willen niet heropstarten voor we zeker zijn dat dat in een veilige omgeving kan', zegt De Wever. 'Eerst zal dit in een soort workaround-omgeving zijn, pas tegen de zomer in een nieuw, veilig systeem. Op zich is dat geen ramp, want die beweging moesten we toch maken. We gaan die nu alleen veel sneller maken.'

De stad Antwerpen heeft in de loop van het eigen onderzoek ook andere lokale overheden gewaarschuwd die al in het vizier zouden hebben gestaan van de criminelen die de cyberaanval op Antwerpen pleegden, zegt De Wever nog. 'Ons ongeluk is hun geluk', aldus De Wever. Het gaat volgens Belga onder meer om Genk, Hasselt en Leuven.

Op de persconferentie over de aanval was de stad formeel: er is niet onderhandeld of betaald rond de gestolen gegevens. Maar Play heeft Antwerpen intussen wel niet meer op haar lijst staan. Ofwel is dat niet het volledige verhaal, ofwel heeft de stad Antwerpen als enige ter wereld een vroeg kerstmirakel gekregen waarbij hackers kostbare informatie stelen, die dreigen te lekken, en vervolgens van mening veranderen.

'Kwetsbaarheden kunnen evenwel nooit volledig worden uitgesloten, al worden risico's maximaal ingeperkt', houdt de stad een slag om de arm voor toekomstige cyberaanvallen.Het stadsbestuur wijst erop dat eind 2021 nog een extra budget van 14,6 miljoen euro werd toegewezen voor een cybersecurityplan, na een kritische audit die de stad had laten uitvoeren. 'Recente updates van onze antivirussystemen hebben de aanval evenwel niet kunnen voorkomen', klinkt het. Volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) is er nu 'even een sprint nodig in de marathon van cybersecurity'.Het uitvoeren van een degelijk en doordacht cyberveiligheidsprogramma kost niet enkel geld, maar ook tijd, stelt de stad. Het lijkt er dus op dat de cybercriminelen die achter de cyberaanval zitten, de stad in snelheid hebben gepakt. 'Maar ook andere organisaties, zelfs diegene die al lang sterk inzetten op cyberveiligheid, worden getroffen door dit soort aanvallen', zegt De Wever.Intussen wordt er nog steeds volop gewerkt aan het heropstarten van de digitale dienstverlening. Dat kan nog weken, tot eind januari, duren. 'We willen niet heropstarten voor we zeker zijn dat dat in een veilige omgeving kan', zegt De Wever. 'Eerst zal dit in een soort workaround-omgeving zijn, pas tegen de zomer in een nieuw, veilig systeem. Op zich is dat geen ramp, want die beweging moesten we toch maken. We gaan die nu alleen veel sneller maken.'De stad Antwerpen heeft in de loop van het eigen onderzoek ook andere lokale overheden gewaarschuwd die al in het vizier zouden hebben gestaan van de criminelen die de cyberaanval op Antwerpen pleegden, zegt De Wever nog. 'Ons ongeluk is hun geluk', aldus De Wever. Het gaat volgens Belga onder meer om Genk, Hasselt en Leuven.Op de persconferentie over de aanval was de stad formeel: er is niet onderhandeld of betaald rond de gestolen gegevens. Maar Play heeft Antwerpen intussen wel niet meer op haar lijst staan. Ofwel is dat niet het volledige verhaal, ofwel heeft de stad Antwerpen als enige ter wereld een vroeg kerstmirakel gekregen waarbij hackers kostbare informatie stelen, die dreigen te lekken, en vervolgens van mening veranderen.