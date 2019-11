Antwerpen bekijkt hoe het drones kan inzetten voor transporten tussen ziekenhuizen. De eerste testvlucht gebeurde vorige maand.

Het gaat om het transport van onder meer apotheekpreparaten, menselijk weefsel en bloed- en urinestalen die per drone getransporteerd worden tussen verschillende ziekenhuizen. Volgens de stad zijn vluchten per drone sneller en betrouwbaarder, onder meer omdat de toestellen niet met het Antwerpse fileprobleem kampen.

De eerste voorbereidende test van het project ging op 3 oktober door. Daarbij is een drone tussen het dak van GZA Ziekenhuizen Campus Sint-Augustinus en het dak van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gevlogen. Voor die testen werkt de stad samen met het Antwerpse bedrijf Helicus.

"Antwerpen zet sterk in op technologische innovatie om haar dienstverlening te verbeteren en stedelijke uitdagingen aan te pakken. Het luchtruim boven de stad is een erg complexe omgeving, door de nabijheid van zowel een grote industriehaven als een luchthaven", zegt schepen voor innovatie Claude Marinower. "Dat maakt Antwerpen tot de ideale testbodem voor drone-innovaties. Als de medische transporten veilig kunnen verlopen in deze complexe stedelijke context, dan kunnen ze ook succesvol worden geïmplementeerd in andere steden en regio's"