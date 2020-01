Nalantis, een Antwerps technologiebedrijf dat AI-software maakt, gaat in Rio de Janeiro een jobplatform opzetten. Bedoeling is dat het platform werkzoekenden via kunstmatige intelligentie matcht met de beschikbare vacatures.

Het jobplatform dat in de Braziliaanse deelstaat in gebruik wordt genomen, werkt volgens Nalantis via het principe van natural language understanding, ofwel het begrijpen en analyseren van gewone taal. Werkzoekenden hoeven geen lijstje in te vullen met informatie over zichzelf, maar kunnen simpelweg hun cv uploaden of zelfs een kort tekstbericht of een voice message achterlaten. De software begrijpt dan automatisch naar welke job ze op zoek zijn en aan welk profiel ze beantwoorden.

Het nieuwe jobplatform dat in de loop van februari actief moet zijn, is een initiatief van de burgemeester van Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. De Braziliaanse deelstaat, met de gelijknamige hoofdstad Rio de Janeiro, telt zo'n zestien miljoen inwoners.

Nalantis uit Antwerpen lanceerde al verschillende intelligente oplossingen binnen het HR-domein en werkte mee aan de evolutie naar smart cities door middel van chatbots en software voor overheden. De technologie van het bedrijf wordt onder meer gebruikt door VDAB, Febelfin en Stad Gent.

