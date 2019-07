Antwerpse dataverwerker Sentiance komt in Britse handen

Het Antwerpse dataverwerkingsbedrijf Sentiance komt onder Britse controle. Het technologiebedrijf MESH Holdings krijgt in eerste instantie een meerderheidsbelang van 80,05 procent in handen, en binnen de twee jaar zou het alle aandelen verwerven. Het pompt ook 15 miljoen euro in Sentiance, zo blijkt maandag uit een persbericht.

Toon Vanparys, CEO van Sentiance.

Sentiance is een bigdatabedrijf. Het verzamelt data via de ingebouwde accelerometer, GPS en gyroscoop in smartphones om de routines van mensen in kaart te brengen, zodat bedrijven daar beter op kunnen inspelen. Zo werkte het in 2016 mee aan een app van verzekeraar Corona Direct om het rijgedrag van automobilisten te monitoren en hen aan te sporen veiliger te rijden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook toepassingen mogelijk in de gezondheidssfeer. De laatste kapitaalronde dateert van twee jaar geleden, toen de Antwerpse scale-up 8 miljoen euro ophaalde. Eerder investeerde ook Samsung in het bedrijf. Het was de zakenkrant De Tijd die maandag op zijn website als eerste berichtte over de overnameoperatie.