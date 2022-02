Port of Antwerp zal vanaf volgend jaar drones inzetten om afval in het water op te sporen. Zo wordt een gebied van 120 vierkante kilometer efficiënter gemonitord.

Jaarlijks wordt er vijftig ton drijfvuil uit de dokken gehaald. Met het project wil de haven dat optimaliseren door dagelijks drones te laten inspecteren. Met haar ontwikkelde 'Machine Vision' toepassing brengen de dronebeelden automatisch in kaart waar er veel drijfvuil te vinden is dat vervolgens kan worden opgepikt door afvalboten.

'Een propere en veilige haven is een belangrijke prioriteit voor Port of Antwerp. De inzet van drones en 5G voor drijfvuildetectie is een mooi voorbeeld hoe innovatie en digitalisatie daar aan bijdragen. We hebben de minister vandaag kunnen laten zien hoe innovatieve oplossingen de haven futureproof maken.' ALdus Piet Opstaele, manager Innovation enablement Port of Antwerp.

Het project is maar een van de vele plannen met drones die de Antwerpse haven heeft. Zo is het de bedoeling dat er op termijn autonome drones met een 5G-verbinding in de haven rondvliegen voor onder meer inspectie van infrastructuur, bewaking, monitoring, ligplaatsbeheer of het opsporen van olievlekken net zoals dat binnenkort met drijfvuil gebeurt.

