Op een weg langs het voormalige Delwaidedok gaan het Antwerps Havenbedrijf en onderzoekers van de UAntwerpen experimenteren met verschillende soorten asfalt. Om te bepalen welk mengsel het zware vrachtwagenverkeer in de haven het best kan weerstaan, worden innovatieve glasvezelsensoren gebruikt.

In opdracht van Port of Antwerp legden de onderzoekers twee proefvakken op een nieuwe zijstraat van de Antwerpsebaan, met telkens een ander asfaltmengsel. "Het ene is een standaard type asfalt dat op de meeste wegen gebruikt wordt, het andere is een mengsel met een stijver bindmiddel", zegt professor wegenbouw Wim Van den bergh. "Dat type bleek duurzamer in labotests, we gaan dat nu onderzoeken in de werkelijkheid."

In de fundering en de asfaltlagen worden glasvezelsensoren geplaatst, die permanent vervormingen in het asfalt monitoren. "Met de sensoren kunnen we elk seizoen metingen uitvoeren, zodat we bijvoorbeeld kunnen zien hoe het asfalt op een warme zomerdag reageert op vrachtwagenverkeer", zegt Van den bergh.

De volgende jaren zullen de onderzoekers op de testbaan nog andere experimenteren uitvoeren met nieuwe asfaltmengsels, die ze zelf hebben ontwikkeld in het lab. "Die nieuwe types staan klaar om uit te testen op de weg."

Het is niet het eerste project rond asfalt dat zich afspeelt in de haven. In mei werden de allereerste proefvakken met 'verjongingsmiddelen' voor asfalt aangelegd, om te experimenteren met betere recyclage.