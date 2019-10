SecureLink en Juniper gaan samen het netwerk van Port of Antwerp vervangen. Voor de Antwerpse haven gaat om een investering van ongeveer drie miljoen euro.

De vervanging is begonnen in september en zal normaalgezien voor eind dit jaar worden afgerond. Met de upgrade wil Port of Antwerp een snellere en veiligere netwerkinfrastructuur hebben zodat het meer ruimte heeft voor slimme camera's en sensoren, maar op termijn ook autonome drones, robots en voertuigen kan ondersteunen.

De aanbesteding zelf werd gewonnen door SecureLink, een onderdeel van Orange Cyberdefense. Het bedrijf partnert met Juniper Networks. Ze leveren daarbij onder meer beheersoftware om innovaties te kunnen testen in een afgesloten omgeving, of om zaken op netwerkniveau eenvoudig terug te draaien wanneer nodig.

Ook de fysieke nabijheid van de technische experts waren doorslaggevend om voor SecureLink te kiezen. "Ons netwerk moet 24/7 operationeel zijn. Mocht er zich iets voordoen, dan is het van primordiaal belang dat lokale experts snel ter plaatse zijn om dit op te lossen", zegt Robert De Maere, IT Infrastructure manager bij Port of Antwerp. "Bovendien werken we al langer met SecureLink samen en zijn we zeer tevreden van dit partnership."