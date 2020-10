In Antwerpen zullen de stad, politie, brandweer en de haven binnenkort over een eigen privaat mobiel 5G-datanetwerk beschikken.

De uitrol van een dergelijk netwerk is volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) cruciaal voor een grootstad als Antwerpen, omdat het sneller, betrouwbaarder en veiliger is.

Het netwerk werd ontwikkeld door technologiebedrijf iSea in samenwerking met Ericsson en kreeg de naam 'Minerva'. De beheerders kregen een 5G-testlicentie van het BIPT. Momenteel wordt het netwerk nog ontwikkeld en getest.

"Het kan grote hoeveelheden data verwerken, is beschermd tegen overbelasting en beter beveiligd tegen cyberaanvallen", zegt burgemeester De Wever. "Minerva kan aan de verschillende noden van hulpdiensten en haven tegemoetkomen, en toepassingen in hun dagelijkse werking ondersteunen."

Volgens Valentijn Vande Keere, CEO van iSea, zal het netwerk 'als een deken over de stad' gelegd worden. "Het probleem van publieke netwerken is dat deze verzadigd geraken bij bijvoorbeeld massabijeenkomsten of grote calamiteiten. Een privaat mobiel datanetwerk als Minerva lost dat probleem op."

De politie kan dankzij het 5G-net beter gebruik maken van hun drones, cameranetwerk en commandowagen. Ook bij de brandweer zorgt het net voor gegarandeerde realtimevideobeelden tijdens een interventie. Ook het volledige havengebied wordt gedekt door het proefnetwerk. Daar zal het netwerk worden ingezet bij onder meer de ontwikkeling van slimme camera's, inspectievluchten met drones, slimme meerpalen en op afstand bestuurde binnenschepen. (Belga)

