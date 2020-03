Het Antwerpse Chatlayer.ai wordt voor 6,9 miljoen euro overgenomen door het Zweedse Sinch, dat diensten levert aan Google, Microsoft, Uber en Toyota.

Chatlayer.ai werd opgericht in 2018 als spin-off van Faktion. Het bedrijf telt vandaag 17 medewerkers en biedt onder meer een SaaS platform aan waarmee chat- en voicebots kunnen gebouwd worden in verschillende talen met behulp van AI en Natural Language Understanding (NLU).

Het bedrijf wordt nu overgenomen door Sinch, een Zweedse customer engagement specialist met flink wat Amerikaanse technologiereuzen op de klantenlijst. "Ze zijn een vrij grote CPaaS provider (Customer Platform as a Service), zo verzorgen ze bijvoorbeeld het sms-verkeer voor acht van de tien grootste techbedrijven, waaronder Microsoft, Google en Uber," vertelt CTO Pieter Buteneers aan Data News.

Chatlayer draait vandaag bijna break-even en deed dat zonder externe investeerders. Het bedrijf begon met een niet-converteerbare lening en haalde vorig jaar een omzet van 800.000 euro.

Beide bedrijven zijn bijzonder complementair legt Buteneers uit. "Ze hebben veel technologie rond sms en Whatsapp-integratie, maar geen eigen AI of iets om automatisch conversaties af te handelen. Tegelijk is het voor ons supercool dat onze technologie op hun netwerk wordt aangesloten en we zo hun communicatiediensten kunnen verrijken."

Buteneers benadrukt dat Sinch Chatlayer overneemt omwille van het totaalpakket. "We hebben onze AI zelf gebouwd, we hebben een NLU die taalonafhankelijk werkt, een eigen text-to-speech en een product waarmee je bots bouwt en configureert zonder IT-kennis. Maar wat voor Sinch ook belangrijk is, is hoe we met klanten omgaan. Zo'n bot bouwen vraagt wel wat training en daarvoor hebben we een partnernetwerk met onder meer Ordina en KPMG. Zij bouwen oplossingen bovenop ons platform."

België

De overname zelf wordt tegen april afgerond. De huidige plannen zijn dat Chatlayer ook nadien onder eigen naam vanuit België blijft doorgaan. "We blijven volledig in België en werken vrij onafhankelijk."

Maar dankzij Sinch staat de deur wel open voor een internationaal parcours. "Ze zijn actief in de VS waar ze bijna alle grote techbedrijven als klant hebben. Dat gaat ons enorm helpen, ook om te leren hoe je diensten op grote schaal uitrolt of hoe je uptime garandeert. Dat zit momenteel goed, maar zij gaan nog veel verder en dat zal ons enorm vooruit helpen," besluit Buteneers.

