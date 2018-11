Antwerpse start-up Spencer haalt 2,5 miljoen euro binnen

Spencer heeft 2,5 miljoen euro aan financiering opgehaald. Het bedrijf uit Antwerpen maakt een digitale assistent die informatie uit verschillende programma's samenbrengt in één overzicht, een app die als een digitale managing assistant moet werken en bijvoorbeeld agenda's en papierwerk bijhoudt.

Sinds zijn oprichting, nu twee jaar geleden, sloot het bedrijf een samenwerking met Microsoft om de app aan Office 365 te koppelen en kon het een reeks belangrijke klanten overtuigen, waaronder baggerbedrijf DEME, Port of Antwerp en Delhaize. In totaal zouden nu zo'n 60.000 werknemers van de diensten van Spencer gebruik kunnen maken. Dit jaar werd het door startups.be ook tot 'Startup of the Year' gekroond.

Met het geld wil Spencer zijn groei nog versnellen. Spencer is ontstaan als joint-venture tussen digitaal agentschap November Five en telecomoperator Telenet. Met deze nieuwe financieringsronde vergroot Telenet zijn participatie in het bedrijf nog. De ambitie is nu om het team, dat in de voorbije zes maanden werd verdubbeld, nog uit te breiden naar meer dan dertig werknemers. Daarnaast kijkt Spencer ook richting uitbreiding naar het buitenland.