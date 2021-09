De UCoin, een virtuele munt die uitsluitend gebruikt kan worden in Antwerpse handelszaken, heeft sinds 1 juni 8,6 miljoen euro in de lokale economie geïnjecteerd. Dat meldt de stad zondag. Het grootste deel ging naar de horeca en de kleinhandel.

De UCoin is een initiatief van de stad Antwerpen, om consumptie bij lokale ondernemers te stimuleren. Zo'n 16.000 stadsmedewerkers konden tussen 1 juni en 31 augustus met hun consumptiekrediet ter waarde van 300 euro terecht bij de Antwerpse handelszaken die zich registreerden in het systeem dat speciaal hiervoor werd opgezet. In de praktijk kregen de medewerkers 66 procent korting: één derde komt uit eigen zak, twee derde werd betaald met UCoins.

Verblijfstoerisme stimuleren

Op 9 juni kon het brede publiek ook een budget van 300 euro aan UCoins winnen bij een online wedstrijd. Voorwaarde voor deelname was dat er een overnachting in een Antwerpse verblijfslogies aan gekoppeld werd, waarmee het stadsbestuur het verblijfstoerisme in Antwerpen wilde stimuleren.

Schepen voor middenstand en toerisme Koen Kennis zegt dat sinds de introductie van de UCoins al meer dan 8,6 miljoen euro naar de lokale economie vloeide. In dat bedrag zitten opleg van de stad en van winnaars en stadsmedewerkers inbegrepen. Van 1 juni tot 30 augustus werden 62.919 transacties met UCoins genoteerd. 56,6 procent daarvan gebeurde in de kleinhandel, 37,4 procent in de horeca, 5,5 procent bij sportclubs en 0,5 procent in de cultuursector.

'Groot succes'

'Ik denk dat we van een groot succes mogen spreken', zegt Kennis. 'De Antwerpen UCoin bewijst zich als een uitstekend middel om de koopkracht te versterken en om een boost te geven aan de horeca. Iedereen kent de moeilijke omstandigheden waarin onze ondernemers hebben moeten werken in 2020 en 2021.'

De UCoin is een initiatief van de stad Antwerpen, om consumptie bij lokale ondernemers te stimuleren. Zo'n 16.000 stadsmedewerkers konden tussen 1 juni en 31 augustus met hun consumptiekrediet ter waarde van 300 euro terecht bij de Antwerpse handelszaken die zich registreerden in het systeem dat speciaal hiervoor werd opgezet. In de praktijk kregen de medewerkers 66 procent korting: één derde komt uit eigen zak, twee derde werd betaald met UCoins.Op 9 juni kon het brede publiek ook een budget van 300 euro aan UCoins winnen bij een online wedstrijd. Voorwaarde voor deelname was dat er een overnachting in een Antwerpse verblijfslogies aan gekoppeld werd, waarmee het stadsbestuur het verblijfstoerisme in Antwerpen wilde stimuleren.Schepen voor middenstand en toerisme Koen Kennis zegt dat sinds de introductie van de UCoins al meer dan 8,6 miljoen euro naar de lokale economie vloeide. In dat bedrag zitten opleg van de stad en van winnaars en stadsmedewerkers inbegrepen. Van 1 juni tot 30 augustus werden 62.919 transacties met UCoins genoteerd. 56,6 procent daarvan gebeurde in de kleinhandel, 37,4 procent in de horeca, 5,5 procent bij sportclubs en 0,5 procent in de cultuursector.'Ik denk dat we van een groot succes mogen spreken', zegt Kennis. 'De Antwerpen UCoin bewijst zich als een uitstekend middel om de koopkracht te versterken en om een boost te geven aan de horeca. Iedereen kent de moeilijke omstandigheden waarin onze ondernemers hebben moeten werken in 2020 en 2021.'