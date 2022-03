AP Hogeschool komt vanaf volgend jaar met een nieuw studietraject binnen de professionele bachelors Toegepaste Informatica en Elektronica-ICT. De focus zal er liggen op de centrale rol van data voor AI-toepassingen.

De Antwerpse hogeschool biedt vandaag al Software, Internet of Things, Cyber Security, Cloud en Business aan als specialisatietrajecten. Vanaf academiejaar 2022-2023 komt daar ook Artificiële Intelligentie bij.

Studenten leren er onder meer machine learning algoritmes toepassen om nuttige patronen uit data te halen. Ook het ecosysteem rond AI-toepassingen komt aan bod, net zoals de uitdagingen voor software waar data centraal staat. Denk daarbij onder meer aan data drift: veranderende patronen in data doorheen de tijd.

AP Hogeschool ziet nood aan zo'n opleiding nu het gebruik van AI de laatste jaren enorm toeneemt, waardoor de vraag naar profielen met die vakkennis stijgt. 'Tegelijkertijd zien we een verschuiving van meer analytische data science profielen richting meer technische profielen voor het onderhoud van de data infrastructuur en het in productie zetten en opvolgen van AI-modellen,' zegt Wim Casteels, lector AI aan de AP Hogeschool. Eerder deze maand kwam ook de VUB al met een eigen Bachelor in AI.

Om met de opleiding te kunnen beginnen is geen specifieke voorkennis nodig, omdat het in het verlengde van de bredere opleidingen Toegepaste Informatica en Elektronica-ICT liggen. Wel zegt de AP Hogeschool dat de focus iets meer op een creatieve en analytische geest liggen dan op pure wiskundigheid. Al zijn beide eigenschappen meer dan welkom in de opleiding.

De Antwerpse hogeschool biedt vandaag al Software, Internet of Things, Cyber Security, Cloud en Business aan als specialisatietrajecten. Vanaf academiejaar 2022-2023 komt daar ook Artificiële Intelligentie bij.Studenten leren er onder meer machine learning algoritmes toepassen om nuttige patronen uit data te halen. Ook het ecosysteem rond AI-toepassingen komt aan bod, net zoals de uitdagingen voor software waar data centraal staat. Denk daarbij onder meer aan data drift: veranderende patronen in data doorheen de tijd.AP Hogeschool ziet nood aan zo'n opleiding nu het gebruik van AI de laatste jaren enorm toeneemt, waardoor de vraag naar profielen met die vakkennis stijgt. 'Tegelijkertijd zien we een verschuiving van meer analytische data science profielen richting meer technische profielen voor het onderhoud van de data infrastructuur en het in productie zetten en opvolgen van AI-modellen,' zegt Wim Casteels, lector AI aan de AP Hogeschool. Eerder deze maand kwam ook de VUB al met een eigen Bachelor in AI.Om met de opleiding te kunnen beginnen is geen specifieke voorkennis nodig, omdat het in het verlengde van de bredere opleidingen Toegepaste Informatica en Elektronica-ICT liggen. Wel zegt de AP Hogeschool dat de focus iets meer op een creatieve en analytische geest liggen dan op pure wiskundigheid. Al zijn beide eigenschappen meer dan welkom in de opleiding.