Dit najaar start de AP Hogeschool Antwerpen met een postgraduaat Immersive Storytelling in Virtual Reality. De opleiding wil zowel creatieve als technische mensen aantrekken.

Virtual reality is nog niet ten volle doorgebroken op de consumentenmarkt, maar de technologie staat er en groeit. Denk daarbij aan VR exposities in musea of opleidingen met behulp van VR, allemaal situaties waar niet alleen de technologie en het puur visuele, maar ook het verhaal belangrijk is om gebruikers mee te krijgen. Daar wil de hogeschool nu op inzetten.

De opleiding begint in oktober en loopt een half jaar, tot vlak voor de paasvakantie. Studenten krijgen zowel theorie als praktijklessen gekoppeld aan het Immersive Lab, het VR onderzoekscentrum van de hogeschool dat vorig jaar haar deuren opende.

"We kijken hoe VR op verschillende manieren werkt. Bijvoorbeeld hoe je met een 360° camera een bepaalde realiteit capteert. Maar ook hoe je in Unity of andere 3D software verhalen creëert," legt Dr. Sylvia Van Aken van het Immersive Lab uit. "We hebben ook al geëxperimenteerd om bijvoorbeeld 2D content te scannen en naar een 3D omgeving te brengen."

Vereisten om aan de opleiding te mogen beginnen zijn er niet. "De voornaamste voorwaarde is motivatie, dat je bereid bent je te verdiepen in verhalen en de nieuwe beeldtaal van VR," vertelt Van Aken. Deelnemen kost 2.950 euro en er zijn 25 plaatsen voor de opleiding. Zo wil de hogeschool ook kunnen inzetten op personalisatie afhankelijk van de noden van de deelnemers.

Studenten hoeven niet zelf over VR apparatuur te beschikken en de lessen gaan op de campus door. "Mocht dat door corona niet kunnen, dan kan het theoretische deel wel verschuiven naar een webinar. Voor de praktijklessen is dat minder evident, maar we maken momenteel ons lab coronaproof, met onder meer een reinigingstoestel zodat een VR-bril op een half uur tijd kan gereinigd worden," aldus Van Aken.

