De Antwerpse AP Hogeschool wil tegen september 2020 een volwaardig virtual reality (VR) lab en kenniscentrum creëren. De hogeschool krijgt daarvoor 452.000 euro aan Vlaamse subsidies van ontslagnemend minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA). De doelgroep zal vooral bestaan uit bedrijven, niet zozeer studenten.

Volgens de AP Hogeschool past het project in haar voornemen om meer haar maatschappelijke rol naar bedrijven toe op te nemen. "We merken dat heel wat bedrijven op zoek zijn naar VR-toepassingen die in Vlaanderen nog maar weinig beschikbaar zijn", zegt onderzoeker Kristof Timmerman. "Zelf hebben wij al verschillende onderzoeksprojecten lopen rond virtual en augmented reality, bijvoorbeeld rond veiligheidstoepassingen. Momenteel experimenteren we in enkele lokalen van een van onze campussen, maar we willen binnenkort een volwaardig lab en kenniscentrum uitbouwen en bedrijven de kans geven daarvan gebruik te maken voor onder meer opleidingen. Op termijn willen we het project zelfbedruipend maken."

Het lab zou onder meer een 'immersieve kamer' krijgen waar je verschillende omgevingen en situaties op de wanden kan projecteren. "Die kamer kan bijvoorbeeld worden gebruikt om reanimatietechnieken te oefenen in stressvolle situaties", stelt Timmerman. Er zou ook plaats zijn voor een opnamestudio, een postproductieruimte en een uitleendienst voor start-ups.

Eerst moet er wel nog een geschikte locatie worden gevonden. De hogeschool mikt op een bestaand gebouw in de stad en stelt dat ze nu al stelselmatig het benodigde materiaal aankoopt, zodat de installatie van het lab snel kan verlopen en de timing niet in het gedrang komt.