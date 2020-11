Op de tweede editie van de API Awards van Informatie Vlaanderen vallen Transport & Mobility Leuven en Vlaams Energieagentschap in de prijzen.

Informatie Vlaanderen maakte tijdens de liveshow van de Trefdag Digitaal Vlaanderen bekend wie de winnaars zijn van de API-awards 2020. 'Telraam' van Transport & Mobility Leuven viel de award voor 'beste API' te beurt. Telraam geeft mensen de kans om verkeersmetingen uit te voeren. Via deze eenvoudige en innovatieve technologie registreren burgers zelf het aantal auto's, zwaar verkeer, bussen, fietsers en voetgangers in hun straat. Telraam haalde het van het project Chiron van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en POM-betaallink van Peace of Mind.

De award voor 'beste toepassing van een API' gaat naar 'Ontsluiten van de EPC-rekenmotor' van het Vlaams Energieagentschap. Bij het verhuren of verkopen van een woning is een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) wettelijk verplicht. Hiervoor is een berekening nodig via de EPC-rekenmotor. Om de complexe EPC-berekeningen toegankelijker te maken werden API's ontwikkeld die met de nodige input de officiële EPC-rekenmotor aanroepen. Het project haalde het van Discimus van het Agentschap voor Onderwijsdiensten en het project Geoportaal Legger van Orbit Geospatial Technologies.

Een API (Application Programming Interface) zorgt ervoor dat twee verschillende applicaties met elkaar kunnen communiceren. Informatie Vlaanderen wil het API-beleid in Vlaanderen stimuleren en organiseerde daarom voor de tweede maal de wedstrijd 'API van het jaar'. De winnaar wordt bepaald door een 7-koppige jury waarin ook Data News vertegenwoordigd is.

