De Leuvense app-beveiliger Guardsquare doet haar eerste overname. Die moet de evolutie van een productbedrijf naar een platformbedrijf vervolledigen.

Guardsquare neemt het Duitse Breakpoint over. Een bedrijf dat zich net als hen toelegt op de beveiliging van mobiele apps met haar product App-Ray, een mobile application security Testing (MAST) engine die nu ook in de open source en commerciële producten van Guardsquare wordt geïntegreerd.

Met de overname krijgt het bedrijf twee mensen extra aan boord, en een vestiging in München. Maar de ambitie is om daar binnenkort naar een team van vijf mensen te gaan. De locatie en achtergrond van Breakpoint speelt daarbij ook een rol.

'Het bedrijf is een spin-off van het Fraunhofer Institut, een van de meest gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Er zit jaren onderzoek in hun technologie, die ook al door andere bedrijven wordt gebruikt, en ze beschikken ook over een aantal patenten,' Vertelt Roel Caers, CEO van Guardsquare.

Net zoals Guardsquare in Leuven fysiek dicht bij de opleidingen rond computerwetenschappen van de KU Leuven zit, zit het in München op die manier dicht bij lokale expertise. 'We willen niet alleen een product kopen, we willen ook op een plaats zitten waar je talent kan binnenhalen,' zegt Caers.

Van product naar platform

De software van Breakpoint vervolledigt de portfolio van Guardsquare. Ze maakt het mogelijk om de securitytesting te automatiseren waardoor ontwikkelaars vlotter feedback krijgen en hun app kunnen aanpassen. Dat is een stuk van de puzzel om een securityplatform aan te bieden voor app-ontwikkelaars.

'Aanvankelijk waren we vooral een productbedrijf. Is je app klaar, dan kon je hem door ons product laten beveiligen. Vandaag willen we ontwikkelaars doorheen heel hun traject ondersteunen op securityvlak. Je hebt build, test en run, rond die eerste en laatste hebben we al oplossingen. Dit ondersteunt het testen van een app.'

Meer personeel, meer overnames

De overname komt er anderhalf jaar nadat het bedrijf 29 miljoen dollar ophaalde bij Battery Ventures. Caers: 'Toen wisten we al dat deze markt primair voor ons was. We hebben alle degelijke partijen gecontacteerd en zijn op zoek gegaan naar de beste match met ons platform.'

Caers zegt dat er nog een andere overname in de pijplijn zat, al bleek dat gaandeweg een minder goede optie. 'Maar er staan nog andere overnames op de radar. Al is dat een lang proces en de coronacrisis maakt dat er niet makkelijker op.'

Al is Guardsquare los van de overnames wel stevig gegroeid, zowel in aantal als aanbod. Toen Battery Ventures begin 2019 instapte telde het bedrijf 35 mensen. Vandaag zijn dat er 85. 'Alleen al het afgelopen kwartaal zijn er twintig mensen bijgekomen. Tegelijk doen we momenteel sofwarereleases die enorm veel toevoegen voor onze klanten, en hun klanten. Zoiets kunnen we alleen maar verwezenlijken omdat we momenteel sterk groeien.'

Guardsquare neemt het Duitse Breakpoint over. Een bedrijf dat zich net als hen toelegt op de beveiliging van mobiele apps met haar product App-Ray, een mobile application security Testing (MAST) engine die nu ook in de open source en commerciële producten van Guardsquare wordt geïntegreerd.Met de overname krijgt het bedrijf twee mensen extra aan boord, en een vestiging in München. Maar de ambitie is om daar binnenkort naar een team van vijf mensen te gaan. De locatie en achtergrond van Breakpoint speelt daarbij ook een rol.'Het bedrijf is een spin-off van het Fraunhofer Institut, een van de meest gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Er zit jaren onderzoek in hun technologie, die ook al door andere bedrijven wordt gebruikt, en ze beschikken ook over een aantal patenten,' Vertelt Roel Caers, CEO van Guardsquare.Net zoals Guardsquare in Leuven fysiek dicht bij de opleidingen rond computerwetenschappen van de KU Leuven zit, zit het in München op die manier dicht bij lokale expertise. 'We willen niet alleen een product kopen, we willen ook op een plaats zitten waar je talent kan binnenhalen,' zegt Caers.De software van Breakpoint vervolledigt de portfolio van Guardsquare. Ze maakt het mogelijk om de securitytesting te automatiseren waardoor ontwikkelaars vlotter feedback krijgen en hun app kunnen aanpassen. Dat is een stuk van de puzzel om een securityplatform aan te bieden voor app-ontwikkelaars.'Aanvankelijk waren we vooral een productbedrijf. Is je app klaar, dan kon je hem door ons product laten beveiligen. Vandaag willen we ontwikkelaars doorheen heel hun traject ondersteunen op securityvlak. Je hebt build, test en run, rond die eerste en laatste hebben we al oplossingen. Dit ondersteunt het testen van een app.'De overname komt er anderhalf jaar nadat het bedrijf 29 miljoen dollar ophaalde bij Battery Ventures. Caers: 'Toen wisten we al dat deze markt primair voor ons was. We hebben alle degelijke partijen gecontacteerd en zijn op zoek gegaan naar de beste match met ons platform.'Caers zegt dat er nog een andere overname in de pijplijn zat, al bleek dat gaandeweg een minder goede optie. 'Maar er staan nog andere overnames op de radar. Al is dat een lang proces en de coronacrisis maakt dat er niet makkelijker op.'Al is Guardsquare los van de overnames wel stevig gegroeid, zowel in aantal als aanbod. Toen Battery Ventures begin 2019 instapte telde het bedrijf 35 mensen. Vandaag zijn dat er 85. 'Alleen al het afgelopen kwartaal zijn er twintig mensen bijgekomen. Tegelijk doen we momenteel sofwarereleases die enorm veel toevoegen voor onze klanten, en hun klanten. Zoiets kunnen we alleen maar verwezenlijken omdat we momenteel sterk groeien.'