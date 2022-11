De overheid trekt de stekker uit de app Coronalert, die de voorbije twee jaar gebruikt werd om risicocontacten van coronapatiënten te verwittigen. Dat meldt Radio 2 en de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing Karine Moykens bevestigt.

Ruim 4 miljoen Belgen installeerden de Coronalert-app tijdens de coronacrisis. Nu is het gebruik ervan niet meer zinvol, zegt Moykens. Het testbeleid is immers veranderd. Nog maar ongeveer 130 mensen per week geven een positieve PCR-test door in de app. De toepassing kostte wel nog zowat 50.000 euro per maand om te laten draaien.

Gebruikers zullen binnenkort een melding krijgen dat ze de toepassing mogen verwijderen en de app zal ook uit de appwinkels van Google en Apple verdwijnen. De overheid kan Coranalert later wel weer van stal halen mocht dat nodig zijn. De toepassing kan in een tweetal weken weer operationeel gemaakt worden en de heropstartkost zou 50.000 euro bedragen, zegt Moykens.

