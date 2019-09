Sinds de lancering op 1 april is de gratis app eerste hulp van Rode Kruis-Vlaanderen al bijna 80.000 keer gedownload. Dat aantal downloads was in totaal al goed voor meer dan 2,5 miljoen actieve sessies. "Met andere woorden: de app wordt niet enkel gedownload, maar ook gebruikt", meldt de organisatie.

Met de app van het Rode Kruis zou iedereen eerste hulp moeten kunnen bieden bij een ongeval of in een noodsituatie. De app bevat (video)lessen waarin de basisvaardigheden van eerste hulp worden aangeleerd, zegt je wat je moet doen in geval van nood en loodst je daarvoor door een duidelijk omschreven stappenplan.

Rode Kruis-Vlaanderen is blij met het hoge aantal downloads van de app. "Onze missie blijft om zoveel mogelijk mensen zelfredzaam te maken", zegt Marjolein Van daele, adjunct-woordvoerder van de organisatie. "Hoe meer mensen de app downloaden en gebruiken, hoe groter de kennis van eerste hulp wordt. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen." Naar aanleiding van Wereldeerstehulpdag liet Rode Kruis-Vlaanderen een bevraging uitvoeren door ProFacts naar hulpbereidheid bij de Vlaming. Daaruit blijkt dat mensen vooral meer zelfvertrouwen hebben als er een hulpmiddel in de buurt is om eerste hulp toe te dienen aan een persoon in nood.

Uit diezelfde bevraging blijkt dat we eerder bereid zijn iemand te helpen die we kennen dan iemand onbekend. 73 procent van de 551 respondenten gaf aan een vriend, familielid of kennis zeker te zullen helpen, terwijl maar 30 procent een onbekende zou helpen. Ook hier speelt onzekerheid een grote rol, zegt het Rode Kruis. "De handige lessen op de app - van afgebroken tand tot zonnebrand - vangen dat onzekere gevoel op. Mensen die ooit al een eerstehulpopleiding volgden frissen met de app hun kennis in no time weer op."