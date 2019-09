App 'eerste hulp' van Rode Kruis al 80.000 keer gedownload

Sinds de lancering op 1 april is de gratis app eerste hulp van Rode Kruis-Vlaanderen al bijna 80.000 keer gedownload. Dat aantal downloads was in totaal al goed voor meer dan 2,5 miljoen actieve sessies. "Met andere woorden: de app wordt niet enkel gedownload, maar ook gebruikt", meldt de organisatie vandaag in een persbericht.

