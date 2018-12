App kan ondervoeding bij kinderen sneller helpen detecteren

Het principe is eenvoudig. De camera van een mobiele telefoon neemt een foto van de linkerarm van het kind. De algoritmen van de app zien meteen of het kind aan acute ondervoeding lijdt. Een internetverbinding is niet eens nodig.

Elk jaar sterven meer dan twee miljoen kinderen aan acute ondervoeding. Meestal wordt de diagnose niet gesteld. Voor een goede diagnose is een verplaatsing naar een gezondheidscentrum nodig en het dichtstbijzijnde centrum ligt vaak op enkele uren lopen.

In de gemeenschap waar het kind woont, is ook een diagnose mogelijk, door de grootte en het gewicht van het kind te meten. Maar daarvoor zijn getrainde professionals nodig, met omvangrijke apparatuur. Bovendien is het erg tijdrovend.

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties ontwikkelde daarom samen met Action Against Hunger een mobiele app die snel en zonder getraind personeel een diagnose kan stellen. Ook de ouders of andere verzorgers kunnen hem dus gebruiken.

De SAM Photo Diagnosis App (SAM staat voor Severe Acute Malnutrition, of ernstige acute ondervoeding - is getest met foto's van Senegalese kinderen. Hij blijkt 90 tot 100 procent nauwkeurig, zegt het Wereldvoedselprogramma.

Chatbot

De app bevat een ook een chatbot, een programma dat automatische antwoorden geeft op bepaalde vragen. De chatbot moet de verzorger die de diagnose heeft gesteld, meteen advies geven over wat er moet gebeuren bij acute ondervoeding.

Het prototype van de app is nu klaar. Volgend jaar wordt hij in zes andere landen getest. Hoe meer foto's de beeldbank bevat, hoe nauwkeuriger de app wordt. Uiteindelijk moet de SAM Photo Diagnosis App in de hele wereld toepasbaar zijn.

De ontwikkelaars werken ondertussen aan een onlineversie van de app. Het Wereldvoedselprogramma wil er op termijn ook andere vormen van ondervoeding mee diagnosticeren, zoals gematigde acute ondervoeding en dwerggroei.