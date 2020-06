Het App Store-ecosysteem van Apple faciliteerde in 2019 wereldwijd 519 miljard dollar aan omzet en betalingen. Ruim de helft daarvan (268 miljard dollar) kwam voort uit retail-apps van bedrijven als Coolblue en Bol.com. De techreus maakte de cijfers dinsdag zelf bekend.

Van het totaalbedrag van een half biljoen dollar belandde meer dan 85 procent bij appontwikkelaars en kleine en grote bedrijven buiten Apple. De rest van het bedrag wordt door de techreus ingehouden als commissie.

De retail-apps vallen onder de grotere noemer van m-commerce-apps, een categorie die in 2019 goed was voor 413 miljard dollar. Andere omzetbronnen binnen deze categorie zijn reisapps zoals Booking.com en Polarsteps (57 miljard dollar), taxi-apps als Uber (40 miljard dollar) en apps voor de levering van levensmiddelen, zoals Picnic en de applicatie van Albert Heijn (31 miljard dollar).

Omzet en betalingen voor digitale goederen en diensten zorgden voor 61 miljard dollar. Deze categorie bestaat onder meer uit apps voor muziek- of videostreaming, fitness, onderwijs, e-books en luisterboeken, nieuws, tijdschriften en datingdiensten. Games, het type app dat in 2019 het vaakst is gedownload, genereerde in deze categorie de meeste betalingen en omzet.

De verkoop van in-app advertenties was in de App Store goed voor 45 miljard dollar, waarvan 44 procent afkomstig was van games. Andere apps die substantiële omzet voor in-app advertenties genereren, zoals Twitter and Pinterest, zijn vaak gratis te downloaden en te gebruiken. Bij andere toepassingen zijn in-app aankopen dan weer noodzakelijk om toegang te krijgen tot de content, zoals Amazon Prime Video en de e-books en luisterboeken van Kobo.

Apple zag door de socialdistancing-protocollen met betrekking tot het coronavirus ook een aantal veranderingen in het 'app-gedrag' van consumenten. 'Apps voor de levering van maaltijden en levensmiddelen hebben geprofiteerd van de toegenomen vraag, terwijl de omzet van apps voor bedrijven waaraan beperkingen zijn opgelegd, of waarvoor live interactie nodig is, sterk is gedaald', aldus Apple.

