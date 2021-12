De stad Kortrijk en Hogeschool Vives gaan een app ontwikkelen die de bomen in Vlaanderen in kaart brengt met behulp van burgers. Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits (CD&V) maakt 75.000 euro vrij voor de app.

De slimme bomenkaart is een van de burgerideeën die geselecteerd werd tijdens het burgerwetenschapsproject amai!. Na goedkeuring van de jury en de publieksstemming, ontvangt het project 75.000 euro voor de ontwikkeling. 'Onderzoeksinstellingen en bedrijven zullen nu de krachten bundelen om de app effectief uit te werken', aldus Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits.

Artificiële intelligentie

De slimme bomenkaart moet het aantal bomen en de soorten bomen in Vlaanderen in kaart brengen aan de hand van luchtfoto's. Via artificiële intelligentie zal een tool automatisch de bomen herkennen. Burgers kunnen tijdens een wandeling nagaan of de app daadwerkelijk de juiste bomen heeft herkend. Op basis van hun feedback, zal de app nauwkeuriger kunnen inventariseren. De data zou onder meer kunnen worden gebruikt door beleidsmakers.

Tijdens het burgerwetenschapsproject amai! werden ook nog drie andere projecten gekozen: een automatische fietspadanalyse, een persoonlijke diabetesadviseur en live-ondertiteling in de klas voor anderstalige leerlingen.

