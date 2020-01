Tim Cook, topman van Apple, krijgt een hoge Ierse onderscheiding. Hij zal die op 20 januari in ontvangst nemen tijdens een bezoek aan het land. Volgens Ierse media zal de prijs worden uitgereikt door premier Leo Varadkar. Het is nog niet bekend om welke eretitel het gaat.

Apple opende 40 jaar geleden een groot kantoor in de Ierse stad Cork. Dat verwerkt alle verkopen buiten de Verenigde Staten. Sinds 1991 heeft Apple gunstige belastingafspraken met de Ierse regering. Zo hoefde het bedrijf maar 0,005 procent belasting te betalen over zijn verkopen.

Om diezelfde reden hebben ook bedrijven als Google, Facebook, Microsoft, Airbnb en Twitter belangrijke afdelingen in Ierland. Het levert het land duizenden hoogopgeleide banen op.

De belastingregeling met Apple was illegale staatssteun, oordeelde de Europese Commissie in 2016. Ierland kreeg de opdracht om achterstallige belastingen te innen. Apple en Ierland zijn in beroep gegaan. Dat loopt nog. Apple heeft wel alvast ruim 14 miljard euro opzijgezet.

Apple opende 40 jaar geleden een groot kantoor in de Ierse stad Cork. Dat verwerkt alle verkopen buiten de Verenigde Staten. Sinds 1991 heeft Apple gunstige belastingafspraken met de Ierse regering. Zo hoefde het bedrijf maar 0,005 procent belasting te betalen over zijn verkopen.Om diezelfde reden hebben ook bedrijven als Google, Facebook, Microsoft, Airbnb en Twitter belangrijke afdelingen in Ierland. Het levert het land duizenden hoogopgeleide banen op.De belastingregeling met Apple was illegale staatssteun, oordeelde de Europese Commissie in 2016. Ierland kreeg de opdracht om achterstallige belastingen te innen. Apple en Ierland zijn in beroep gegaan. Dat loopt nog. Apple heeft wel alvast ruim 14 miljard euro opzijgezet.