Apple bant Epic Games, de uitgever van de populaire game Fortnite. Eerder had de technologiegigant Fortnite al verwijderd uit zijn App Store, nu kan de uitgever helemaal geen apps meer aanbieden voor iPhones en andere Apple-toestellen.

Apple zegt dat het de account van Epic Games heeft afgesloten. De twee bedrijven voeren al twee weken strijd over de commissie van 30 procent die Apple int op aankopen via zijn appwinkel, waar gebruikers toepassingen kunnen downloaden voor hun smartphone of tablet.

Epic Games had geprobeerd om het betalingssysteem van iOS, het besturingssysteem van Apple, te omzeilen in Fortnite. Apple haalde het spelletje snel uit zijn aanbod. De game-ontwikkelaar diende een klacht in wegens machtsmisbruik door Apple.

'De rechtbank heeft Epic aanbevolen zich te schikken naar de regels van de App Store terwijl de zaak voortgaat. Regels die ze jarenlang hebben gevolgd, tot ze deze situatie creëerden. Epic heeft geweigerd', zegt Apple. Volgens het techbedrijf dient de opbrengst van de commissies om de apps en gebruikers te beschermen tegen piraterij en oplichting.

Epic Games verklaarde op zijn beurt dat het 'principieel' zal blijven strijden voor de vrijheid van ontwikkelaars en spelers.

