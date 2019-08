Apple gaat strenger tekeer tegen gebruikers die de batterij in hun iPhone zelf vervangen. Een nieuw waarschuwingsbericht geeft batterijen als 'te vervangen' aan, ook als ze volledig nieuw zijn.

Wie de batterij in zijn iPhone XS, XS Mas en XR zelf of via derde partijen vervangt, krijgt vanaf nu een dienstbericht in iOS 12 of 13. Het gaat om een waarschuwing die je normaal alleen te zien krijgt als je batterij aan zijn laatste loodjes is en vervangen moet worden. Het toestel toont dat bericht ook als je net een volledig nieuwe batterij hebt geïnstalleerd die door Apple zelf werd uitgegeven, zegt hersteldienst iFixit.

De update heeft geen gevolgen voor de eigenlijke werking van je batterij, maar je zal dus niet kunnen zien of ze nog lang te leven heeft voordat ze vervangen moet worden. De enige manier om het bericht te verwijderen, lijkt om naar een Apple Genius of gecertificeerde hersteller te gaan. Apple is berucht om de hoeveelheid controle die het uitoefent op zijn ecosysteem, en maakt het ook steeds moeilijker om zijn toestellen te herstellen buiten de eigen (dure) Apple Stores om. De nieuwe 'beveiligingswaarschuwing' lijkt daar een bijzonder grof voorbeeld van.